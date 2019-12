Maksimovic ko, CorSport: si proverà a rimetterlo a disposizione di Gattuso per la sfida con l’Inter

Notizie calcio Napoli - Oltre a Kalidou Koulibaly, nella rosa dei difensori del Napoli anche Nikola Maksimovic è alle prese con un problema muscolare che lo terrà fermo ancora un bel po’. E domenica con il Sassuolo, Gattuso avrà i centrali contati: e vai con la coppia Manolas-Luperto, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il percorso riabilitativo, comunque, è già cominciato ieri al centro sportivo di Castel Volturno e non si fermerà anche oggi, nonostante il giorno libero concesso da Gattuso agli azzurri: terapie per lui e per Maksimovic, collega difensore alle prese con una distrazione al retto femorale. Per quel riguarda Nikola il serbo, si proverà a rimetterlo a disposizione del tecnico per la sfida con l’Inter, in programma al San Paolo il 6 gennaio 2020"