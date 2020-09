“Mai a 25 più bonus, neanche a rate”, controproposta Roma al Napoli per Milik: si cerca l'intesa

Calciomercato Napoli - L'edizione odieMilirna de Il Messaggero scrive su Milik: "Se il club bianconero rinuncia a Suarez, non può certo tornare a chiedere Milik: De Laurentiis, dopo la telefonata di Pirlo al centravanti, si è infuriato. Se Agnelli vuole il polacco, deve pagarlo 30 milioni (oppure dovrà aspettare giugno per prenderlo gratis). Ecco che resta Dzeko, con Fienga che ha già l’accordo con Paratici per il via libera al trasferimento a Torino. Il Napoli, insomma, terrebbe alto il prezzo solo se si presentasse nuovamente la Juve a chiedere Milik. Non potrà fare lo stesso con la Roma che è stata già avvertita: se la società giallorossa lasciasse Edin a Pirlo, De Laurentiis cercherà di andare subito all’incasso in questa sessione di mercato, anche perché Gattuso ha scaricato in pubblico l’attaccante. Già ridotte le pretese iniziali, scendendo a 25 milioni e con pagamento quinquiennale. La Roma offre 15 milioni più bonus che possono salire a 18. Fienga sentirà presto l’ad partenopeo Chiavelli per trovare l’intesa. Mai a 25 milioni più bonus, pure se rateizzati".