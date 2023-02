Maglia SSC Napoli Maradona, dal tribunale arriva una novità clamorosa

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Rosamaria De Lellis ha firmato un decreto di archiviazione sul caso delle maglie con l’immagine di Maradona, quelle indossate dal Napoli nella scorsa stagione.

Maglia SSC Napoli Maradona, archiviato il caso

Il presidente De Laurentiis aveva raggiunto un accordo con Stefano Ceci, amico e manager dell'argentino che vanta dei diritti di immagine dell’ex campione. Tuttavia secondo i figli di Diego, i cinque eredi, quei diritti Ceci non li ha e per questo avevano presentato una denuncia per truffa attraverso l’avvocato argentino Baglietto.

Il procedimento era stato già archiviato nel mese di dicembre, ma Baglietto si era opposto: il gip De Lellis ha però ritenuto infondate le sue motivazioni, dichiarando l’opposizione “inammissibile”, da qui l'archiviazione.

