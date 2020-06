Lutto Gattuso, la sorella era ex segretaria Ac Milan. Il medico rossonero Tavana distrutto: "Ho pianto a lungo"

Francesca Gattuso è morta ieri mattina nell’ospedale di Busto Arsizio e Rino era a Napoli, pronto per l’allenamento quotidiano. L'edizione odierna del Corriere della Sera ricostruisce le drammatiche sequenze del calvario vissuto dalla sorella del tecnico azzurro fino alla triste notizia.

Il dramma vissuto quasi in diretta con la mamma al telefono, i pugni stretti e le lacrime. Al suo collaboratore storico Gigi Riccio ha lasciato la squadra prima di scappar via. Sul volto il dolore atroce per una notizia terribile. Sapeva che prima o poi sarebbe accaduto: da un paio di giorni sua sorella era sedata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Busto, ma un lutto così non è mai come lo si può immaginare. Di corsa a prendere a casa la moglie Monica e poi via in auto verso Gallarate. Francesca aveva lavorato alla segreteria medica del club rossonero con Rodolfo Tavana per 14 anni. L’ex medico sociale del club si informava delle sue condizioni con il collega Ildo Scandroglio che l’ha seguita negli ultimi mesi. «Un piacere lavorare con Francesca — ha detto —. Con i fornitori era un martello, aveva lo stesso carattere di Rino. Ho pianto a lungo quando ho saputo che non ce l’aveva fatta».