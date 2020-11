Lutto al braccio per il Napoli in EL. Cdm: turnover per Gattuso, spazio a Ghoulam e Zielinski

Napoli - Stasera il Napoli va in campo triste e con il lutto al braccio, ma deciso a battere il Rijeka in uno snodo decisivo del girone di Europa League ma nella giornata di vigilia al centro del dibattito ci sono ancora la sconfitta contro il Milan e le polemiche che hanno accompagnato il post-partita. E tutto accadeva prima della notizia più triste.

Gattuso

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Gattuso per l’esame Rijeka s’affida al turn-over, vuole gestire le forze, sono pronti sei cambi. Rispetto all’undici anti-Milan, sono confermati Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Bakayoko e Politano. Zielinski tornerà in campo dal primo minuto, scalpita anche Ghoulam. Se fosse vittoria sarebbe dedicata a Diego, mentre fuori la curva B omaggerà il più grande di sempre: per salutarti come avresti voluto".