Lukaku titolare a Cagliari: dato personale clamoroso del belga contro i sardi

Romelu Lukaku potrebbe essere la sorpresa di formazione più importante domenica contro il Cagliari. L'attaccante belga è rimasto a Napoli in questa sosta per mettersi in forma. Romelu ha un dato personale molto particolare contro i sardi.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il Cagliari è il secondo bersaglio preferito di Romelu Lukaku in Serie A dopo il Genoa. Rom ha segnato già 6 gol in 7 partite ai rossoblu. Di questi, 4 proprio in trasferta. Un dato incoraggiante in vista di domenica. Nella scorsa stagione doppietta per il belga con la maglia della Roma all’Unipol Domus. Ai tempi dell’Inter, invece, Lukaku segnò 3 gol al Cagliari nella stagione 2019-20 (doppietta in Coppa Italia a San Siro) e uno l’anno successivo nell’1-3 in Sardegna".