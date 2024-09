Lukaku nuovo leader dello spogliatoio, spunta il gesto che ha impressionato i giocatori del Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela un retroscena legato all'inserimento in azzurro di Romelu Lukaku:

"Lukaku ha segnato il suo primo gol ( lo fa sempre al debutto, sin dai tempi dell’Anderlecht) e poi ha conquistato lo spogliatoio con tutto il suo spessore umano. In poche settimane è già diventato prezioso all’interno del gruppo e le prove da leader stanno funzionando. Ha esperienza e antepone il “ noi” agli interessi personali. Sintetizza alla perfezione lo spirito di Conte che ha voluto fortemente il suo totem dei tempi dell’Inter anche in maglia azzurra per riportare il Napoli in alto".