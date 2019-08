Lukaku-Napoli, Tuttosport: Milik più ricco conguaglio, ma la Juve resta in pole. Adl attende segnali da Icardi

Calciomercato. La Juventus sta per chiudere per Lukaku con Sarri che si ritrova un grandissimo attaccante da affiancare a Ronaldo. Tuttosport rivela i particolari, con l'inserimento anche del Napoli.

Come riporta Tuttosport:

"Il maxi scambio Lukaku-Dybala è sempre più caldo e concreto, ma non ancora chiuso. E nel mercato, fino alle firme (che nella migliore delle ipotesi potrebbero arrivare anche domani), non si possono escludere dei colpi di scena. La Juventus resta in pole position per l’attaccante belga soprattutto perché l’asse con il Manchester United è solido. I contatti sono proseguiti anche nelle ultime ore e il ds juventino Fabio Paratici in giornata tornerà in Inghilttera, epicentro delle trattative internazionali a cinque giorni dalla sirena di chiusura del mercato (in entrata) della Premier League. Alla Continassa avanzano con ottimismo, ma in attesa dell’accordo totale tra il Manchester United e Dybala (i dettagli nella pagina a fianco) temono un rilancio dell’Inter già nelle prossime ore per Lukaku, obiettivo dichiarato di Antonio Conte da mesi. Negli ambienti nerazzurri negano la volontà di migliorare l’offerta da 60 milioni più bonus, ma non l’attivismo sul centravanti in uscita dal Manchester United.