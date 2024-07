Lukaku in vacanza, è disposto ad una cosa pur di riabbracciare Conte a Napoli

Calciomercato Napoli - Romelu Lukaku è l'attaccante in pole per il Napoli se dovesse vendere Victor Osimhen in questa sessione di calciomercato. Al momento ancora non ci sono offerte per il nigeriano che sogna la Premier League ma potrebbe finire anche in Arabia, staremo a vedere.

Calciomercato Napoli: Lukaku pronto a firmare

Intanto, in attacco, il Napoli è costretto gioco forza a restare alla finestra, Lukaku del Chelsea è il primo nome per l'attacco nonostante l'interesse anche del Milan. Come rivela Il Mattino in questo momento Big Rom è in vacanza ed è anche disposto a prendere tempo pur di riabbracciare Conte (che ha avuto e con cui ha vinto ai tempi dell'Inter), nella sua nuova avventura a Napoli, naturalmente non può farlo all'infinito.