Lukaku diventa una spy story, Repubblica: non è solo Juve-Inter, c'è anche il Napoli che offre Milik più soldi

Calciomercato Napoli. Il duello di mercato tra Inter e Juve si è ormai trasformato in una guerra. In cui non mancano fughe di notizie, colpi bassi, strategie. Con un nome a fare da campo di battaglia: quello di Romelu Lukaku. Ieri un’indiscrezione circolata insistentemente spostava nuovamente la bilancia dell’affare verso Milano: l’Inter — secondo la voce — avrebbe rilanciato fino a 85 milioni di euro per il numero 9 del Manchester United.

Ossia la cifra che chiedono gli inglesi per vendere il loro centravanti. Nemmeno il tempo di farci la bocca e da Londra, dove l’Inter si prepara ad affrontare il Tottenham in amichevole, sono piovute smentite: nessun rilancio, anzi i 65 milioni e (ricchi) bonus restano l’ultima offerta sul tavolo della società nerazzurra allo United per il numero 9.

Calciomercato, per Lukaku si inserisce anche il Napoli

