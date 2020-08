Luigi De Laurentiis: "Io penso dalla mattina alla sera al Bari! Ci hanno accusato di immobilismo..."

I colleghi dell'edizione di Repubblica riportano alcune dichiarazioni di Luigi De Laurentiis, presidente del Bari:

“Pronti ad investire come lo scorso anno”. Nel giorno della presentazione da remoto del nuovo direttore sportivo, Giancarlo Romairone, il presidente Luigi De Laurentiis ha voluto fugare ogni dubbio rispetto alla portata dell’impegno della Filmauro per riportare in alto il Bari. “ La sconfitta nella finale dei playoff e la mancata promozione in B sono state difficili da metabolizzare. Ma grazie anche all’entusiasmo dei tifosi, anche quelli che ci hanno “ stressato”, ci siamo rimessi in moto dopo una inevitabile riflessione su quello che è accaduto. Qualcuno ci ha accusato di immobilismo, ma il nostro silenzio non è stato una mancanza di rispetto, ma il modo migliore di concentrarci per lavorare su aree importanti in vista della ripartenza. Io penso dalla mattina alla sera al Bari”, la risposta indiretta a chi sostiene che in cima ai pensieri della famiglia De Laurentiis ci sia il Napoli".