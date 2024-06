Luigi De Laurentiis contro Aurelio, Tuttosport: Luigi ha affondato il colpo, il papà ha aggravato una frattura insanabile

Superata la paura provata alla vigilia della finale playout con la Ternana, il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, è tornato a parlare per la presentazione del nuovo ds, Giuseppe Magalini, e del neo allenatore, Moreno Longo, coi quali ripartire con nuove ambizioni ed entusiasmo. Ne parla Tuttosport.

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha manifestato la voglia di voltare pagina. Inevitabile il riferimento alla frattura "al momento insanabile, creata dall’ultimo disastroso campionato fra società e tifosi, poi aggravata dalle esternazioni fatte a più riprese sul Bari da Aurelio De Laurentiis. Ed è stato su quest’ultimo aspetto che Luigi De Laurentiis ha reagito nei confronti di suo padre"

«Le sue parole hanno fatto male anche a me. Ho trovato il coraggio di dissociarmi e vi assicuro che non è facile da figlio. Che mio padre abbia detto delle cazzate penso sia sotto gli occhi di tutti. Tuttavia non penso che, con le sue esternazioni, volesse crearsi dei nemici, ma solo difendere la multiproprietà»