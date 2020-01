Lozano uomo di coppa, CorSport: "Contro il Perugia il messicano agirà da titolare al posto di Callejon"

Ultimissime Calcio Napoli - Lozano è a caccia della rivincita. Il messicano ha collezionato solo 21 minuti nelle ultime quattro gare con Gennaro Gattuso in panchina. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sarà deluso, non è mica difficile crederci, ma finora deludente è stata in generale la sua stagione: 20 presenze, di cui 13 da titolare (8 in campionato e 5 in Champions); 3 gol (con Juve, Milan e Salisburgo); un assist. Il tutto, in calce a un investimento da 50 milioni di euro. Uomo di coppa. Già, finora pare proprio che sia questa la dimensiona azzurra del Chucky. Ora, però, è arrivato il motivatore Gattuso; e Lozano, sin dai primi allenamenti, è stato sempre uno dei giocatori maggiormente incitati. Lo sanno tutti che va recuperato e rigenerato, figuriamoci l'allenatore: urla e pacche sulle spalle, forza e coraggio. E fiducia: quella che oggi è vicino a strappare, con Callejon in panchina e pronto a subentrare; quella che però anche lui dovrà ripagare. Insieme con il Chucky, spazio a Insigne e Milik: Llorente, altro uomo da ultimi minuti, spera di trovare (più) spazio in corsa".