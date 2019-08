Lozano, Tuttosport: Ancelotti all'Hotel Vesuvio, c'è stato il primo contatto. Oggi a Castel Volturno per un assaggio di squadra

Ultime calcio Napoli - Comincia oggi nella sala stampa di Castelvolturno la seconda stagione di Carlo Ancelotti con il Napoli. Le aspettative sono alte e la partita di domani con la Fiorentina, sarà paradossale, è già delicata. Per non perdere subito terreno dalla Juventus in ottica del prematuro scontro diretto della seconda giornata, servirebbe subito il bottino pieno. Ripartire da Firenze è una frase solo apparentemente banale: non solo quello del Franchi è il campo dove il Napoli ha perso lo scudetto due anni fa ma è anche quello in cui l’anno scorso si palesò un difetto strutturale della macchina di Ancelotti. Finì 0-0, con gli azzurri che crearono tanto e con l’attacco che si inceppò. Non fu la prima volta, e nemmeno l’ultima: undici le partite senza andare a segno considerando tutte le competizioni, il 20% del totale. Come riporta Tuttosport:

Ultime calcio Napoli, Lozano ha incontrato Ancelotti

"Troppo per una squadra con ambizioni da titolo e che era abituata a trovare la via della rete con facilità. Rinforzare il reparto offensivo è stato il trend topic estivo. Il Napoli ci ha provato e ancora ci prova per Icardi, ha chiesto informazioni per altri profili tra cui Werner, ma per ora la punta centrale non è arrivata. Una mano, da Torino in poi, potrebbe darla Llorente, sicuramente la darà Lozano. Out per la gara con la Fiorentina. Il messicano è a Napoli: ieri ha pranzato all’Hotel Vesuvio, dove si è anche un po’ allenato nel pomeriggio e dove nel pomeriggio sarebbe arrivato anche Ancelotti per un saluto. Stamattina passerà a Castelvolturno per un assaggio di squadra e di campo, poi tornerà in Olanda per sistemare alcune faccende burocratiche".

