Lozano-Spalletti, chiarimento dopo il cambio! Confronto tra il mister ed il Chucky a Castel Volturno

La reazione di Hirving Lozano alla sostituzione nel finale di Napoli-Torino non era passata inosservata. Il messicano, come racconta Il Mattino, non aveva gradito affatto il cambio dopo nemmeno un tempo.

Lozano-Spalletti, chiarimento dopo il cambio

"È arrivato il momento del confronto a Castel Volturno nella giornata di lunedì ed il sereno è tornato ad avere la meglio. Allenatore e giocatore si sono chiariti, Lozano ha capito che in quel momento bisognava pensare a blindare i tre punti e ha metabolizzato le scelte di Luciano. Domani può essere l’occasione del riscatto per Lozano, che ha ottime chances di partire titolare"

?