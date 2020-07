Lozano si gioca il futuro in queste settimane: Gattuso potrebbe trovargli un nuovo ruolo in mezzo al campo

Ultime notizie Napoli - L’idea dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è quella di continuare a testare, in questo periodo, il talento dell'attaccante messicano Hirving Lozano prima di deciderne il futuro. Rivalutarlo è il primo obiettivo del club, secondo la Gazzetta dello Sport:

"Il finale di stagione servirà al tecnico per capire se Lozano potrà essere funzionale o meno al suo progetto tecnico. Lui lo considera un esterno sinistro ed in quel ruolo difficilmente troverà spazio: lì agisce Insigne, inamovibile per Gattuso. La soluzione di spostarlo a destra potrebbe essere un’idea che l’allenatore valuterà nel corso di queste settimane"