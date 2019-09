Lozano vola in America, CorSport: dovrebbe rientrare a Castel Volturno soltanto a due giorni dalla sfida con la Samp

Ultimissime SSC Napoli - Dopo il rientro di Insigne che è stato costretto a lasciare il ritiro dell'Italia per indisponibilità, sono tredici calciatori del Napoli convocati in Nazionale. Hirving Lozano, ad esempio, è stato convocato per le due amichevoli Usa-Messico (6 settembre) e Messico-Argentina (10 settembre) che si disputeranno oltreoceano. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il primo allenamento di Llorente è scivolato via tra tanto lavoro: Milik è ancora fuori causa, Insigne è acciaccato, Mertens e Lozano sono con il Belgio e il Messico e dunque non è escluso che Carletto possa lanciare il navarro già sabato al San Paolo. Tutto dipenderà innanzitutto da come procederà l’ingresso nei meccanismi della squadra, nonché dalle valutazioni del tecnico in merito allo stato di forma dei colleghi: da Mertens e Lozano, che tra l’altro dovrebbe rientrare a Castel Volturno dal Sudamerica soltanto a due giorni dalla sfida con i blucerchiati"