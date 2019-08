CdM - Lozano al Napoli e il Torino aspetta Verdi già per il doppio impegno di EL contro il Wolverhampton

Secondo l'edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno, al Philips Stadium di Eindhoven domenica sera Lozano era in campo contro il Den Haag, Van Bommel ha deciso di schierarlo dopo due esclusioni consecutive dalla formazione titolare a causa dell’infortunio di Gaston Pereiro. Nella stessa serata Raiola sbarcava a Napoli con un volo privato per incontrare De Laurentiis che ha soggiornato all’Hotel Vesuvio, il suo storico quartier generale napoletano, dopo il rientro dagli States. E’ stata una lunga mattinata di lavoro, in una delle suites dell’albergo sul lungomare Raiola con l’avvocato Rigo e il Napoli, rappresentato da Aurelio e Edoardo De Laurentiis, il “ministro delle finanze” Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, hanno messo a posto l’affare Lozano. Dalle parole ai fatti, il Napoli nella giornata di ieri ha formalizzato l’offerta ufficiale al Psv Eindhoven di 42 milioni di euro, una percentuale andrà al Pachuca, il club messicano in cui Lozano si è formato prima di trasferirsi due anni fa in Olanda.

Per il giocatore è pronto un quinquennale da 4 milioni a stagione più bonus, l’ostacolo più complesso riguarda i diritti d’immagine. Le parti hanno tracciato la strada per sbrogliare questa matassa, ci sarà bisogno ancora di qualche giorno ma il Napoli e Lozano sono pronti ad abbracciarsi. L’infortunio non è un problema serio, l’hanno confermato prima l’allenatore del Psv Van Bommel e poi gli esami strumentali, il Napoli comunque si cautelerà facendo sostenere a Lozano le consuete visite mediche a Villa Stuart.

Il talento messicano è uscito al 50’ durante la gara contro il Den Haag, ha lasciato il campo accompagnato dai medici del Psv Eindhoven ma si dovrebbe trattare solo di una forte contusione alla caviglia destra. L’arrivo di Lozano darà il via libera alla cessione di Verdi al Torino, che punta ad averlo per la doppia gara contro il Wolverhampton che vale l’accesso ai gironi di Europa League. Sono pronti 22 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto, De Laurentiis dovrebbe riuscire a strappare anche il 50% sulla futura rivendita se avverrà nell’arco di due anni.

Simone Verdi ed Alex Meret durante un allenamento col Napoli

Il flirt tra il Napoli e Lozano è iniziato un anno fa, ai tempi dell’esperienza di Ancelotti da commentatore per la tv messicana ai Mondiali. Lo sprint nell’attacco alla profondità e le qualità tecniche impressionarono l’allenatore del Napoli che si confrontò anche con l’ex ct del Messico Juan Carlos Osorio. Lo scorso maggio, nel periodo del vertice a casa Ancelotti con Raiola e Insigne, l’assalto si è intensificato con gli incontri con la moglie e il papà di Lozano.

Giuntoli a Montecarlo incontrò Lozano nel weekend in cui definì l’affare Manolas, poi il Napoli ha inseguito anche altri obiettivi, in primis Pepè, prima di tornare su Lozano, il suo «primo amore».