Lozano-Napoli, Repubblica: Fuori Insigne, dentro 'Chucky': è questo il piano di Mino Raiola

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi 27 giugno. I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito alla trattativa che potrebbe portare Hirving Lozano al Napoli:

Mercato Napoli, le ultimissime sull'affare Lozano

“È invece più in salita la pista che porta a Hirving Lozano: l’attaccante messicano del Psv arriverà infatti solo nel caso di una cessione eccellente, che De Laurentiis non ha escluso peraltro in maniera categorica. « Allan e Insigne? Se le offerte per loro arrivano in un contesto che mi consente di correre ai ripari in tempo, non negli ultimi dieci giorni di mercato, si possono anche prendere in considerazione. Altrimenti non se ne farà nulla». Il pallino soprattutto per le sorti del capitano è nelle mani del suo agente: Mino Raiola, che in caso di cessione del talento di Frattamaggiore dovrà contestualmente adoperarsi anche per aiutare il Napoli a trovare un degno sostituto. Dagli Usa sono rimbalzate ieri le ennesime voci su Zlatan Ibrahimovic, che si era offerto scherzosamente ad Ancelotti come regalo di compleanno, con un video messaggio. «Vengo ad aiutarti, se vuoi». A 37 anni il tempo del campione svedese sembra scaduto, però. Out Insigne, in Lozano: è questo il piano a cui lavora Raiola”.