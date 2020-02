Lozano desaparecido, Il Mattino lo candida a possibile bidone dell'anno: preteso da Ancelotti e voluto dal figlio, al messicano mancano lacrime e cuore

Notizie Napoli calcio. La stagione di Hirving Lozano continua a regalare tante ombre e pochissimi bagliori di luce: l'attaccante messicano, arrivato come l'acquisto più costoso della storia del club, stenta a trovare una sua dimensione anche con Gattuso. Il tecnico partenopeo ha ribadito la fiducia ma vuole un lavoro diverso dall'ex PSV. Ecco l'analisi che ne fa l'edizione odierna de Il Mattino:

"E così 40 milioni di euro, quelli spesi questa estate per il messicano, prima sono finiti in panchina e poi persino in tribuna. Per Gattuso, persino Elmas viene prima nelle gerarchie offensive. El Chucky, la bambola assassina, ora è trattato come un flop qualsiasi, un candidato quasi al bidone dell’anno.

Resta adesso da fare i conti con quel che può dare Lozano. Certo, siamo praticamente al culmine dell’assurdità, perché è evidente che Lozano sia stato trapiantato dal campionato olandese in maniera traumatica. Sta deludendo, e non poco: il calcio non è un diagramma economico. È anche sangue, lacrime, cuore. Dove Lozano, al momento, risponde assente"