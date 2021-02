Lozano e Ospina nell’elenco degli assenti, Cdm: ecco i motivi della grande emergenza infortuni

Napoli Calcio - A Castel Volturno l’atmosfera è più serena, la vittoria contro la Juventus e la prestazione di squadra ha compattato il gruppo, anche Gattuso può guardare al futuro con maggiore tranquillità. A sporcare la serenità c’è l’emergenza in infermeria. Si sono aggiunti Ospina e Lozano all’elenco degli indisponibili, per la trasferta di Granada mancheranno almeno otto giocatori.

Lozano

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli sta affrontando un tour de force, in media oscilla tra i 2.7 e i 3.3 giorni tra una gara e l’altra, un problema che riguarda tutte le big come anche le assenze. Gli azzurri hanno dovuto fare i conti con lunghi infortuni di natura traumatica, come quelli di Mertens e Osimhen, che si sono concentrati nello stesso reparto. L’emergenza, infatti, potrebbe anche ampliarsi con nuovi casi: Petagna è affaticato. Anche Insigne è uscito dal campo molto stanco contro la Juventus, non ha riportato problemi, andrebbe gestito ma la situazione d’emergenza renderà molto complicata ogni scelta. L’assenza di Lozano è una tegola pesante. Quando si è dovuto fermare Insigne, Lozano è stato anche la variante per la zona sinistra dell’attacco. Ecco, l’infortunio: le sue caratteristiche da scattista sollecitano tanto i muscoli. Osimhen è ancora lontano dalla migliore condizione atletica, deve lavorare e giocare per crescere per raggiungerla. Il Napoli ha bisogno di Mertens, out da sedici gare, che è ancora in Belgio per la riabilitazione alla caviglia sinistra e dovrebbe tornare all’inizio della prossima settimana. Sette delle dieci sconfitte stagionali e due pareggi sono arrivati senza di lui. La squadra ha subito dieci gol in più e segnato sei reti in meno rispetto alla prima parte della stagione. Il suo rientro in campo è previsto entro fine mese".