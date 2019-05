Lozano al Napoli? Repubblica svela: "Ancelotti si aspetta un altro tentativo da parte di De Laurentiis"

Carlo Ancelotti è pronto a sfidare la Juventus: il tecnico del Napoli lavora per rinforzare la rosa e restituire ai tifosi il sogno scudetto. Il primo obiettivo della lista di mercato è Hirving Lozano: la trattativa, però, è in salita. Il PSV ha fissato il prezzo del cartellino del messicano ad almeno 40 milioni di euro. La richiesta degli olandesi ha frenato l'entusiasmo del Napoli. Nonostante ciò, però, Ancelotti si aspetta un ulteriore tentativo da parte della società per provare a strappare il suo cartellino.