Lotta Champions, CorSera: il Napoli sembra quello con più energia, il futuro di Gattuso è segnato ma il mister ha un piano

Napoli Calcio - Sono tre i posti da assegnare per la Champions League, ognuno vale 50 milioni, mai tanto preziosi come in questa stagione. Cinque squadre in 8 punti, in palio c’è la Champions come racconta il Corriere della Sera.

“È la corsa Champions, bellezza: a sei giornate dalla fine tutto è apertissimo, tutto è possibile. Fondamentale arrivare fra i primi quattro, in ballo ci sono 50 milioni di buonissimi motivi, pari agli euro che entrano nelle casse di chi riesce a qualificarsi. Milan, Atalanta, Juventus, Napoli e Lazio: chi resta fuori? Difficile possa rientrare la Roma, la quota per il quarto posto dovrebbe attestarsi sui 76-78 punti. La squadra di Gattuso sembra quella con più energia, da qui alla fine non ha più scontri diretti. Il futuro di Rino sembra segnato, comunque vada se ne andrà, ma il suo piano è chiaro: salutare col piazzamento Champions in tasca”