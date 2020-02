Longo trasforma il Torino, Tuttosport: al San Paolo con due punte di ruolo, solo panchina per l'ex Verdi

Ultime notizie calcio. Il Torino questa sera farà visita al Napoli di Rino Gattuso: ecco le ultime di formazione riportate dall'edizione odierna di Tuttosport:

"L’impressione è che Longo presenti due attaccanti veri: oltre all’intoccabile Belotti potrebbe esserci spazio per Zaza. Una coppia tutta d’attacco al San Paolo di Napoli per trasformare il Toro in una formazione meno timorosa e più propositiva. Il tecnico, infatti, si aspetta una squadra coraggiosa. Altra grande novità potrebbe essere il ritorno di Baselli dal primo minuto: la mezzala di Manerbio non gioca un minuto dalla trasferta di Verona di metà dicembre quando il Toro consentì nel finale la rimonta dei gialloblù da 0-3 a 3-3. Baselli, dunque, è favorito per una maglia da titolare nei confronti dello spagnolo Berenguer. La “clamorosa” novità potrebbe arrivare dall’esclusione di Verdi che a questo punto è sempre più probabile. L’ex napoletano non ha dato le risposte che tutti si aspettavano e anche nell’ultimo periodo non ha manifestato segnali di risveglio. Potrebbe trovare spazio a partita in corso".