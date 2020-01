Lobotka tuttofare, ma l'inizio del Napoli ha numeri importanti: si alterna alla Juve in testa a due speciali classifiche

Ultime calcio Napoli - Regista, play, classico metodista: a cosa serve Stanislav Lobotka al Napoli? Stando ai dati di InstatScout, gli azzurri, in un difficile inizio di stagione in campionato, hanno numeri importanti in chiave fraseggio ed anche nel giro-palla. Seppur lontano dagli standard dell'era sarriana, il Napoli ha il possesso palla più alto della Serie A: 57% medio a gara, 31 minuti e 49 secondi a gara con il pallone tra i piedi. La Juventus di Sarri segue con la stessa percentuale e con qualche secondo di possesso in meno: 31 minuti e 21 secondi, nonostante la presenza di Pjanic.

News calcio Napoli, ecco a cosa può servire Lobotka

Come riporta Il Mattino: