Lobotka indispensabile per Spalletti, favoritissimo su Anguissa contro l'Inter: lo scenario

L'edizione odierna di Repubblica commenta le probabili scelte di Spalletti contro l'Inter per la sfida di domani sera allo stadio Maradona:

"Ma c’è una realtà da non sottovalutare. Lobotka è diventato indispensabile: l’allenatore azzurro ha consegnato allo slovacco le chiavi della manovra e potrebbe confermarlo alla vigilia di una sfida fondamentale per le ambizioni del Napoli in campionato".

Lobotka titolare in Napoli-Inter, lo scenario per Anguissa

"Lobotka è in grande condizione ed è favorito anche contro l’Inter. La coppia con Fabian ha funzionato bene, quindi non è escluso che Anguissa cominci in panchina per poi fare capolino al Maradona nella ripresa. È al momento lo scenario più probabile, la rifinitura di questa mattina eliminerà pure gli ultimi dubbi".