Lobotka-Napoli, il Mattino: "Inserimento del West Ham, ultimatum degli azzurri! Il giocatore vuole Napoli, oggi vertice a Londra"

Calciomercato Napoli - Rischia di complicarsi l'affare tra la SSC Napoli ed il Celta Vigo per il cartellino di Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe da registrare l'inserimento del West Ham. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L’offerta è al rialzo, ma soprattutto prevede una vendita immediata agli inglesi. Invece il club azzurro vorrebbe un prestito con diritto di riscatto in estate per 20 milioni (più una serie di bonus che, in ogni caso, portano alla valutazione del 25enne attorno ai 22 milioni). Il Celta ne vorrebbe 27. In questo braccio di ferro ha un peso enorme la parola del giocatore. E lo slovacco anche nelle ultime ora ha ribadito la sua scelta: il Napoli. Ha anche un’intesa con il club azzurro: 2,5 milioni di euro per 5 anni. Oggi è atteso a Londra il vertice che probabilmente spalancherà le porte all’arrivo di Lobotka a Napoli. L’insidia del West Ham non va sottovalutata. Ma nelle ultime ore il direttore sportivo Giuntoli ha parlato più volte con l’entourage del centrocampista del Celta Vigo. L’impressione è che quella di oggi sarà la giornata chiave anche perché il Napoli è pronto a lanciare una specie di ultimatum. Dovesse capire che il Celta punta all’asta, si tirerebbe dietro".