Lobotka al Napoli, le cifre e i dettagli. Tuttosport: si attende il sì del presidente del Celta, la spinta è arrivata dall'Arsenal

Ultime calcio mercato Napoli- Oggi apre ufficialmente il mercato di gennaio e il Napoli attende con una certa fretta la risposta di Carlos Mourino, il presidente del Celta. Al club spagnolo sono stati offerti 18 milioni di euro più bonus per il trasferimento in azzurro di Stanislav Lobotka e il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, spera che dopo la tregua del Capodanno gli spagnoli dicano “sì” già oggi, così da mettere a disposizione di Rino Gattuso il centrocampista slovacco per la partita di lunedì sera contro l'Inter.

