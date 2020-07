Lo sport si ribella alla legge Spadafora. CorSera:"In pericolo la rielezione di Malagò e dei leader federali"

Ultimissime - Il tam tam dello sport trasmette segnali preoccupanti e improntati alla resistenza attiva. Da federazione a federazione fino al Palazzo del Coni si dice, addirittura si urla: Vincenzo Spadafora sta mettendo le mani sullo sport, il ministro intende diventare padrone del settore. Come? Facendo fuori tutti i capi, a cominciare da Giovanni Malagò, numero 1 del Coni. Piazzando la barriera invalicabile di due mandati per la presidenza del Coni, il suo cammino finirebbe qui. Pensava di candidarsi al terzo governo dello sport italiano, i conti di Spadafora sono diversi.

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Certo fa impressione una manovra che va a colpire l’uomo che ha riportato l’Olimpiade in Italia, se Milano-Cortina 2026 ha battuto Stoccolma-Aare lo si deve al lavoro di Malagò. Nel testo della legge che andrà al voto non in Parlamento ma al Consiglio dei ministri, c’è un elemento letterale che potrebbe salvare Malagò, là dove si parla di «2 mandati ad eccezione dei membri Cio»: Malagò ha anche questo ruolo, prestigioso nel mondo. Spadafora ha colto di sorpresa un po’ tutti, sicuramente anche Malagò, perché la bozza della riforma dello sport fatta girare non faceva cenno ai paletti fissati per le presidenze. Se lo sport ha bisogno di aria fresca e facce nuove, qui Spadafora ha ragione, ci sono dirigenti federali attaccati con la colla alle loro poltrone da una vita, 5-6-7 mandati alle spalle, le riforme però vanno fatte bene, rispettando tempi, storie e successi personali, strategie. Chimenti, presidente del golf e vicepresidente del Coni, secondo il metodo Spadafora dovrebbe andare in pensione, proprio quando in Italia arriverà la Ryder Cup, uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo: Chimenti 10 e lode. Stessa fine farebbe Angelo Binaghi: le Atp Finals non sono finite a Torino per caso, ma per la fatica imprenditoriale e diplomatica di Binaghi a livello internazionale. I numeri diventano impressionanti, scendendo nella scala gerarchica fino ai comitati regionali e provinciali: a fare le valigie sarebbero circa 1.000 dirigenti. In queste ore si susseguono riunioni, incontri, alcuni carbonari, si sprecano naturalmente le telefonate: la reazione dello sport potrebbe essere veemente e portare a un documento unitario che metta in crisi la leadership ministeriale di Spadafora".