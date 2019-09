Llorente titolare contro il Liverpool, Auriemma su Tuttosport: "Sarebbe scelta giusta per la fisicità degli inglesi, mi pongo però una domanda"

Notizie Calcio - Sulle pagine di Tuttosport, il collega Raffaele Auriemma non esclude del tutto il nome di Llorente dai possibili titolari di questa sera contro il Liverpool: "Nella notte di Castelvolturno, chissà se Ancelotti avrà sciolto gli ultimi dubbi. Contro il Liverpool, chi giocherà in attacco al fianco dell’insostituibile Mertens, a segno nelle ultime 6 gare casalinghe giocate dal Napoli in Serie A? Lozano? Insigne? Oppure un centrocampista di manovra come Zielinski? E se fosse Llorente la clamorosa mossa del coach dal primo minuto contro il Liverpool? Sarebbe una scelta corretta, per la fisicità da opporre a van Dijk e Matip: ma lo spagnolo ex Tottenham può farcela oppure ha nelle gambe solo i venti minuti finali?"