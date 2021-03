Llorente su De Laurentiis e Milik: "ADL e Agnelli non s'assomigliano in nulla! Ho consigliato la Juve ad Arek, sul rinvio del match ricordo una cosa"

Ultime notizie Napoli - Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese ed ex Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport.

A gennaio, prima del suo trasferimento dal Napoli all’Udinese, si era parlato anche di un suo ritorno alla Juventus. Quanto è stato vicino?

«Se ne è parlato molto. Forse i dirigenti bianconeri ci hanno pensato veramente, ma alla fine non si è concretizzato nulla».

A bruciapelo: Agnelli e De Laurentiis si assomigliano in qualcosa?

Il famoso recupero di Juventus-Napoli del 4 ottobre è stato spostato al 7 aprile: se ripensa a quel giorno?

«Ricordo che eravamo pronti per partire, ma poi ci arrivò la comunicazione dell’Asl di Napoli che ci impediva di metterci in viaggio per Torino».