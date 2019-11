Liverpool-Napoli, Tuttosport: se gli azzurri non vinceranno questo girone sarà colpa loro. Questa squadra sa bene come complicarsi la vita

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport commenta così il pareggio del Napoli a Liverpool: "Incredibile a Anfield. Se il Napoli non vincerà questo girone è solo perché la squadra, che ha fatto 4 punti su 6 contro il LIverpool, non è in grado di mantenere la stessa intensità contro avversari di rango inferiore. Finisce in parità tra gli azzurri e il Liverpool, ed è il primo pari per Ancelotti contro Jurgen Klopp che in precedenza contro il tedesco aveva vinto 3 volte e perso 2. Napoli ampiamente penalizzato da un arbitraggio che permette un gol propiziato da una chiara spinta di Lovren e finisce addirittura con più ammoniti rispetto agli avversari. Nell'ultima giornata del girone tutto è ancora possibile: Napoli ha il compito più facile contro il Genk, ma questa squadra sa bene come complicarsi la vita".