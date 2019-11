Liverpool-Napoli, Gazzetta: Ancelotti è l'unico al mondo capace di non perdere la testa ad Anfield

Ultime calcio - Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elegge tre protagonisti del pareggio del Napoli a Liverpool:

"Nella notte di spessore del Napoli, tre protagonisti: Koulibaly spettacolare in difesa; Mertens e il suo gol di classe eccelsa; Carlo Ancelotti lucido, appassionato e ispirato. Non è facile mettere alla corde un collega come Jurgen Klopp, forse il numero uno al mondo in questo momento storico. Ancelotti è uno dei pochi manager al mondo capace di non perdere la testa nella tana del Liverpool".