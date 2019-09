Liverpool, Dalglish: "Ancelotti ha dato un'anima al Napoli! Koulibaly tra i migliori al mondo, uno come lui lo terrei sempre nella mia squadra"

Kenny Dalglish, dirigente ed ex calciatore del Liverpool, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino.

Un anno fa il Napoli di Ancelotti al San Paolo inflisse una sconfitta senza che Salah e compagni riuscissero a tirare una sola volta in porta.

«È vero, ricordo quella partita. Il Liverpool ha iniziato la scorsa annata non vincendo nemmeno una partita fuori casa: ma, in casa anche contro Napoli, così come per gli altri, non c'era chance: poi, hanno migliorato il rendimento, fino ad arrivare alla finale, alla Coppa con un percorso straordinario».

Si torna in Champions, si torna al San Paolo. Dalglish, pensa che Ancelotti possa mettere ancora in difficoltà Klopp?

«Già ho visto una sfida tra Liverpool e Napoli, ad Edimburgo in amichevole quest'estate. È stata una bella vittoria per Ancelotti, anche se parliamo di una partita non ufficiale. Il gioco del Napoli, in Scozia, mi è piaciuto molto anche se, ripeto, era soltanto un test-match: si vede che il tecnico è riuscito a dare un'anima, un gioco molto interessante e il Napoli può crescere tantissimo: ci sono molti giocatori che possono essere determinanti in ogni momento della gara. Ho visto anche la gara contro la Juventus: il Napoli ha giocato bene, non è facile fare bene in casa della Juventus, peccato per l'autorete, peccato per Koulibaly che resta uno dei più grandi difensori al mondo».

Può fare strada questo Napoli in Champions?

«Certo. Dopo un anno d'esperienza con un grande tecnico come Carlo, saranno ancora più forti quest'anno. Credo che Ancelotti stia facendo un ottimo lavoro, sta facendo crescere il team e sta dando una fisionomia molto europea alla sua squadra. Lo scorso anno, giocarono molto bene anche ad Anfield prima di essere eliminati: non è assolutamente semplice giocare bene in uno stadio come quello, eppure il Napoli mise in difficoltà il Liverpool che poi ha vinto la Coppa».

Saranno Napoli e Liverpool a passare il turno?

«Si. Salisburgo e Genk sono due buone formazioni, ma non sono all'altezza delle rivali per valore tecnico e non solo. Credo che saranno il Napoli ed il Liverpool a passare il girone di Champions: hanno anche, ormai, entrambe le squadre la giusta maturità per imporsi ogni anno in ambito europeo».

Dalglish, lei è stato un grande attaccante: avrebbe preferito esser marcato da Van Dijk o Koulibaly? Chi pensa sia il più forte?