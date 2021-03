Lite Schiattarella-Insigne, la ricostruzione di Tuttosport: ceffone allo zigomo del centrocampista dopo un'entrata rude

Notizie Calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla lite tra Schiattarella e Roberto Insigne del Benevento:

"Piove sul bagnato. Il momentaccio del Benevento non accenna a schiarirsi. Oggi, contro lo Spezia, Inzaghi dovrà fare a meno, non solo di Iago Falque, Depaoli e Letizia, ma pure di Schiattarella e Insigne, esentati dalla trasferta in Liguria per motivi disciplinari. Nel corso dell’allenamento di ieri mattina, il calcio è sconfinato nel pugilato, con l’ex spallino nel ruolo di Rocky. Dopo una sua entrata rude, i due sono venuti alle mani e, nel parapiglia, Schiattarella ha mollato un ceffone colpendo Insigne allo zigomo, prima che i compagni riuscissero a separarli. Nervi a fior di pelle, quindi, un episodio che ha lasciato tutti attoniti, peraltro alla vigilia di un match delicatissimo come quello di oggi al “Picco”, autentico scontro salvezza".