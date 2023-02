Lista Uefa Napoli, fuori Zerbin: svelato il motivo della scelta di Spalletti

Ieri sera il Napoli ha annunciato la lista Uefa Champions League per la fase ad eliminazione diretta che inizerà dal doppio confronto con l'Eintracht Francoforte.

Lista Uefa Napoli, out Zerbin: il motivo

Non presenti in lista Diego Demme (già out nella fase a gironi) ed Alessio Zerbin. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica svela i motivi dell'esclusione del giovane attaccante azzurro:

"Bereszynski non può sostituire tout cort Alessandro Zanoli che rientrava nella lista come prodotto del settore giovanile, ma il Napoli non ha potuto inserire neanche Zerbin, che per l’Uefa non è un prodotto del settore giovanile".