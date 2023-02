UFFICIALE - Lista Champions SSC Napoli, Spalletti lascia fuori due azzurri: i convocati

Champions League - A partire dagli ottavi di finale di Champions League, un club può iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori idonei per le restanti partite della competizione in corso. Tale registrazione deve essere completata entro la mezzanotte di oggi, e questi tre nuovi giocatori possono anche essere stati già schierati per un'altra squadra nella fase di qualificazione, negli spareggi o nella fase a gironi di Champions League, Europa League o Europa Conference League. Come si muoverà il Napoli in vista del doppio match con i tedeschi dell'Eintracht Francoforte? Arriva la decisione ufficiale di Spalletti.

Lista UEFA Champions League SSC Napoli

Lista Champions SSC Napoli: out Demme

Questa la lista dei 23 calciatori del Napoli che parteciperanno alla seconda fase della Uefa Champions League comunicata ufficialmente dal club azzurro:

Portieri: Meret, Gollini, Idasiak

Difensori: Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard, Bereszynski.

Centrocampisti: Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele, Anguissa.

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori.

Con Gollini che prende il posto di Sirigu e l'inserimento di Bereszynski. Out quindi due azzurri: Demme e Zerbin (che invece era presente nella fase a gironi).