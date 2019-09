Lippi: "Al Napoli non manca niente, ma quest'anno oltre alla Juve c'è l'Inter. Dubito possano prendere altri 7 gol in due gare"

Lunga intervista di Marcello Lippi all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Non credo che gli allenatori siano contenti di tutti questi gol. Il contrario. Ora il mercato è finito è sarà diverso. Dubito che la Juve si faccia raggiungere di nuovo da 3-0 a 3-3, o che il Napoli prenda ancora 7 gol in 2 partite. Tra due mesi le squadre saranno più equilibrate"

Alla fine lo scudetto sarà un discorso a tre?

"Sì. Juve, Inter e Napoli. Nettamente superiori. Con alternative in tutti i reparti, soprattutto la Juve che ha due titolari per ruolo come nessuno in Europa".

Non è che al Napoli manchi qualcosa?

"Non manca niente, con Llorente ha un attaccante d’area forte di testa. Davanti ha tantissime soluzioni. E Ancelotti in panchina"