L’Inter trova l’intesa con il Psg, CorrSera: Icardi ceduto per 58 milioni

Ultime calcio - Mauro Icardi sarà presto solo un ricordo per l’Inter. La trattativa con il Psg è ormai chiusa e nelle prossime ore è attesa l’ufficializzazione del passaggio del centravanti argentino ai parigini. La scorsa estate il Psg aveva preso in prestito l’attaccante con un diritto di riscatto fissato a 70 milioni. L’emergenza coronavirus però ha costretto l’Inter ad applicare uno sconto ulteriore: vendere di questi tempi non è per nulla facile. Il Psg acquista così il giocatore per 50 milioni più 8 di bonus. Icardi aveva già definito il suo contratto a settembre: avrà un ingaggio netto di 10 milioni l’anno per le prossime quattro stagioni. Nel caso in cui il Psg dovesse rivenderlo a un club italiano all’Inter andranno 10 milioni in più. La prossima cessione sarà quella di Lautaro al Barcellona, il primo acquisto Cavani dal Psg. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Icardi