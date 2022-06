L'impegno morale di De Laurentiis con Spalletti: spunta una promessa del patron

Kalidou Koulibaly non è insensibile alla corte del Barcellona, che però non si è ancora mai avvicinato alla categorica richiesta di Aurelio De Laurentiis: 40 milioni, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

Il presidente da parte sua ha un impegno morale con Luciano Spalletti:

“Ha promesso che sarà ceduto solo in presenza di un’offerta “irrinunciabile”. Averlo per un’altra stagione sarebbe un segnale importante per i compagni e i tifosi. Non è escluso che resti in scadenza e vada via a zero nel 2023. Dipenderà anche dalle mosse del Barcellona, il presidente si sta cautelando monitorando Ostigard, Kim e Casale del Verona.

Koulibaly da ieri è più vicino al Napoli, ma è ancora presto per gridare allo scampato pericolo. Almeno fino a metà luglio bisognerà infatti rimanere in campana e il Barcellona continua a essere una minaccia”