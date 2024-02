Libero - Tutta improvvisazione! Il Napoli è svuotato dopo Garcia e Mazzarri

L'edizione odierna di Libero critica la prestazione del Napoli nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona:

“Chissà se nella prima mezz’ora Francesco Calzona ha pensato «Ma chi me l’ha fatto fare?», vedendo il Napoli che guardava il Barcellona giocare. E per fortuna che la squadra di Xavi non è come quella in cui Xavi giocava: si ispira ad essa con un decennio di ritardo, praticando un calcio che ora è molto facile da leggere e contrastare. Basta stare fermi, cosa che al Napoli riesce benissimo, se è vero che è immobilizzato dalla paura di improvvisare male. Perché sì, ecco, il Napoli improvvisa e non può fare altrimenti. Non ha più niente di Spalletti al suo interno, prima Rudi Garcia e poi Mazzarri hanno svuotato una squadra stracolma di calcio, e ora si ritrova vuota, nuda, incapace di essere se stessa”.