Libero - Spalletti si è evoluto sul piano tattico e caratteriale: il capolavoro nasce nei due anni sabbatici post-Inter

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna Libero il vero rebus del Napoli sarebbe Luciano Spalletti. Per il quotidiano, l'allenatore ha sempre dimostrato di avere problemi quando gli avversari avevano imparato tutte le sue strategie. Tuttavia evidenzia anche come Spalletti abbia in qualche modo smussato alcuni difetti durante la pausa post Inter dove ha studiato molto e si è anche aggiornato prima di accettare l'avventura con il Napoli.

"Questo perché il vecchio Spalletti era un maestro nel mettere insieme i pezzi a sua disposizione, meno nel trovare varianti ogni volta che la sua squadra veniva studiata. Ma ora sembra essersi evoluto e completato. Dal punto di vista tattico, il Napoli di Luciano è fluido, dunque è difficile prenderne le contromisure. Spalletti è riuscito ad aggiornarsi nei due anni sabbatici post-Inter, presentandosi un anno fa molto diverso e con una nuova teoria: gli spazi non sono più tra i reparti ma tra gli uomini. E ci si allena per trovarli. Sul piano psicologico è cambiato, come se si fosse convinto di non aver più nulla da dimostrare. Sembra godersi la seconda parte di carriera con il giusto spirito. È positivo e sereno, non cerca la polemica ma lascia che arrivi per spegnerla con il sorriso. Sdrammatizza pur restando serio. Elogia Napoli piuttosto che sottolinearne i difetti. Pochi altri allenatori hanno saputo gestire e sfruttare a proprio vantaggio la passione della città"