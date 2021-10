Libero - Insigne gioca meglio nel Napoli che in Nazionale per convincere ADL che vale i soldi del rinnovo

Napoli calcio - Il quotidiano Libero dedica spazio a Lorenzo Insigne: "È possibile che il mancato rinnovo stia condizionando il rendimento di Lorenzo Insigne? È probabile. Per paradosso, però, non ne risente con il Napoli (due gol e 3 assist nelle prime 7 di campionato) ma con l’altra maglia azzurra, quella della Nazionale. La diversità di rendimento è dettata dai contesti: con il club, Insigne ha ora il pieno supporto del pubblico, con cui ha storicamente avuto un rapporto ruvido, e gioca con una cattiveria agonistica superiore forse per dimostrare a De Laurentiis di valere i soldi richiesti, con l’Italia invece la relazione con i tifosi è più sbiadita, di certo meno simbiotica, e il rinnovo non è un argomento. Però il Napoli gira a meraviglia e paradossalmente potrebbe fare a meno di Insigne, mentre la Nazionale ne ha bisogno come il pane"