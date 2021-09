Libero - Il Napoli a Leicester ha dimostrato di avere sette vite

Napoli calcio - L'edizione odierna di Libero commenta così il pari del Napoli contro il Leicester: “Ha sette vite, invece, il Napoli in trasferta a Leicester, che va in svantaggio già al 10’ del primo tempo per un gol di Perez. La squadra di Spalletti, pur impegnata su un campo difficile, reagisce bene e cerca il gol del pareggio in diverse occasioni. Osimhen, però, non ci sta e suona la carica per i suoi, segnando con un pallonetto delizioso il gol che riaccende le speranze partenopee. Nel finale Spalletti prova l’assedio buttando dentro anche Petagna ma è sempre Osimhen a fare la voce grossa e segnare con un colpo di testa imperioso il 2-2 all’88"