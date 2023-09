Libero - I calciatori del Napoli ricordano quelli del triplete dell’Inter che odiarono Benitez

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Libero scrive sul momento che sta vivendo il Napoli:

"L’impressione è che la città e i tifosi napoletani abbiano studiato e capito il nuovo allenatore meglio di chi lo ha scelto. A questa idea hanno aggiunto un sacrosanto pregiudizio: se Rudi Garcia era uscito dal giro del grande calcio, un motivo ci sarà. I tifosi, però, non sono un problema, cambiano idea facilmente. I calciatori, al contrario, si fissano. Per questo sono preoccupanti le reazioni di Osimhen e Kvara.

Si ribellano all’autorità di Garcia perché pensano di avere uno status a lui superiore. Loro hanno vinto lo scudetto, il tecnico no. Ecco il cortocircuito. Ricordano i tripletisti dell’Inter che passarono da amare Mourinho a odiare Benitez. Allenare una squadra vincente e funzionante è sempre complicato, lo è di più quando un allenatore vuole imporsi su di essa. Ecco perché al Napoli serviva un giovane tecnico in rampa di lancio. Non uno che vuole far crescere i calciatori ma uno che cresce grazie ad essi. Sarebbe stata una gerarchia chiara che avrebbe responsabilizzato questi presunti leader".