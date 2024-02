Libero distrugge Mazzarri: inadeguato a guidare il Napoli. Non ha idea di quello che sta facendo

Napoli Calcio - Il quotidiano Libero distrugge Walter Mazzarri definendolo inadeguato a guidare il Napoli:

"Diciamolo chiaramente: con tutta la simpatia che si può provare per il personaggio, Mazzarri è inadeguato a guidare il Napoli. Era giusto offrirgli il beneficio del dubbio, ma il verdetto del campo è inappellabile: Walter non ha idea di quello che sta facendo, tra cambi modulo e formazioni sbagliate. […] ennesima performance agghiacciante, che non lascia presagire nulla di buono in vista della sfida con il Barça, mercoledì in Champions. Per carità, il gol del Genoa nasce un po’ per caso, con Frendrup che si ritrova una palla al limite e la calcia benissimo, battendo Meret. Ma la fortuna aiuta gli audaci e il Napoli non lo è: è una squadra nervosa, dal possesso sterile e dalla fissa di voler entrare in porta con il pallone"