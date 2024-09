Libero - Conte sta rivoluzionando il modo di fare e intendere calcio a Napoli: addio alla bellezza

Napoli - L'edizione odierna di Libero spiega perché il calcio di Antonio Conte starebbe in qualche modo rivoluzionando anche l'idea di gioco dei tifosi del Napoli:

"Però è già evidente il tentativo di rivoluzionare il modo di fare e intendere calcio a Napoli: l’ultimo decennio è stato all’insegna della “grande bellezza”, con l’estetica che è stato sinonimo di trionfo soltanto nel secondo anno di Spalletti. Gli inventori della “cazzimma” ne hanno avuta poca di recente, dal punto di vista calcistico: Conte sta cambiando l’approccio, in campo il Napoli aggredisce, soffre, lotta, riparte. Inoltre non è più legato al culto del 4-3-3, anche se con il tempo la squadra potrebbe arrivare a giocare in quel modo per mettere in campo contemporaneamente tutti i migliori".