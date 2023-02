Calcio Napoli - Il quotidiano Libero scrive sul derby di Milano e su come Inter e Milan siano lontane anni luce dal Napoli:

"Questo derby, in sostanza, è una vetrina in cui sono esposti i difetti stagionali delle milanesi. Sono state per due anni le migliori del campionato, ora sono lontane anni luce dal Napoli. La classifica non racconta bugie”.