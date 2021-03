Letizia, fratelli dal cuore d'oro: riqualificano il campo delle Vele a Scampia

Ultime calcio - C’è un hashtag sui social media che mette tutti d’accordo, indistintamente. E’ «figli di Scampia» che coinvolge Napoli, tutta. Un campetto in terra battuta, quello delle Vele, riqualificato col sostegno dei fratelli Antonio e Gaetano Letizia, attaccante del Savoia e terzino del Benevento, originari del posto. Un’operazione in tandem come il formidabile gol che il Letizia giallorosso segnò ad Udine con quello shoot indirizzato in diagonale sull’angolo alto. «Mio fratello mi ha sempre consigliato che in quella posizione defilata in area il pallone va battuto forte calciando dal basso verso l’alto sul palo lontano», spiegò. Una delle reti certamente più belle del campionato per il quoziente di difficoltà elevato.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno: