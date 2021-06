L’esclusione di Politano ha impedito che un record del Napoli si ripetesse dopo più di 30 anni

Napoli Calcio - Non è una consuetudine per il Napoli avere una folta rappresentanza nel gruppo della Nazionale. Il record appartiene agli Europei del 1988 in cui c’erano 4 rappresentanti: Ferrara, De Napoli, Francini e Romano. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“L’esclusione di Politano ha impedito che la storia si ripetesse, però tre giocatori durante l’epoca dell’overdose degli stranieri rappresentano un percorso significativo. Non accadeva dal 2010, quando Maggio, De Sanctis e Quagliarella facevano parte del gruppo di Lippi in Sudafrica. Solo la Juventus vanta più giocatori del Napoli nel gruppo di Mancini, i bianconeri sono quattro”